Un accident causé par une dispute, des camions embourbés: la circulation a été chaotique sur la N5 Couvin - Charleroi

Une collision en chaîne impliquant six véhicules a provoqué d'importants embarras de circulation, lundi vers 06h45 sur la N5 à hauteur de Neuville, dans l'entité de Philippeville, indique le chef de corps de la zone Hermeuton-et-Heure, David Doyen. "Dans un premier temps, une collision est survenue entre deux voitures, à laquelle s'est ajouté un autre accident impliquant deux autres voitures et deux camions", précise-t-il.





La déviation n'a pas fonctionné



La nationale a été fermée à la circulation et une déviation locale a été mise en place, mais deux camions s'y sont sont retrouvés en mauvaise posture, bloquant totalement la circulation. "La N5 a été libérée vers 09h30. La situation est en train de rentrer dans l'ordre", ajoute le chef de corps de la zone Hermeuton-et-Heure. Ces accidents n'ont fait aucun blessé. Pendant plusieurs heures, la circulation a été totalement à l'arrêt sur la Nationale 5.