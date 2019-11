Acte désespéré d'une mère dans un étang de Namur: Nathan, un des deux jeunes sauveurs, raconte

Lundi, vers 19h00, deux jeunes qui remontaient la rue Rempart de la vierge ont entendu des cris d'enfants qui appelaient apparemment leur mère. Les deux jeunes se seraient ensuite dirigés vers l'étang qui se trouve au milieu du parc et ils ont vu un enfant qui semblait inanimé dans l'eau ainsi qu'une dame avec un enfant dans les bras. Un dernier se trouvait sur le bord. L'un des deux jeunes a plongé dans l'eau pour récupérer un premier enfant. Nathan, l'un des deux jeunes, racontent le drame.

Le corps d'une femme a été retrouvé dans l'étang du parc Louise-Marie à Namur. Il s'agit vraisemblablement de la mère des 3 enfants qui a sauté dans l'eau avec deux d'entre eux. Ils ont heureusement pu échapper à la noyade grâce à l'aide de passants. Mais si les trois frères de 3, 4 et 6 ans ont eu la vie sauve, c'est grâce à l'intervention courageuse de passants. Notamment deux jeunes qui ont entendu des cris d'enfants et n'ont pas hésité à se jeter à l'eau. L'un d'eux décrit la scène au micro de Micahel Menten et Michael Harvie pour RTLinfo. Il s'appelle et il raconte: "On se baladait sur le côté du parc avec des amis. J'ai entendu des enfants en train de pleurer et d'appeler leur parent. J'ai demandé à mon pote de baisser la musique pour pouvoir entendre. Ensuite, on a été voir. Il y avait deux personnes à l'eau, plus la maman. Un autre enfant était au bord de l'eau. (…)

Tout le monde est fier de lui

L'un des amis de Nathan va se jeter à l'eau pour tenter de venir en aide aux personnes à l'eau. "Il n'a pas hésité, il s'est jeté directement à l'eau. Il l'a sorti les enfants de l'eau. Il a voulu attraper la maman mais elle se débattait. A mon avis, elle voulait se suicider (...) Mon pote quand il a sorti un des deux enfants, il (l'enfant) était inconscient. Il lui a fait un massage cardiaque, il a alors vomit de l'eau et il a commencé à pleurer et revivre."

Le héros qui a sauvé les deux enfants à l'eau se porte bien. Il ne souhaite pas réagir pour l'instant. "Tout le monde est fier de lui car il a sauvé deux personnes. Si lui n'avait pas été là, les deux personnes seraient peut-être mortes."