Agostina est contorsionniste et vient se produire à Namur en mai: "Je me suis formée seule, sans aucune aide"

C'est demain que débute le Festival Namur en mai qui met à l'honneur les arts forains dans les rues de la capitale Wallonne. Durant 3 jours, près de 400 artistes vont se relayer. Certains seront logés chez l'habitant. C'est le cas d’Agostina, originaire d'Argentine, qui est contorsionniste. Simon Breem et Benjamin Vankelst l’ont rencontrée pour le RTL INFO 19H.

Après un long voyage, Agostina va pouvoir se reposer chez Lisa, une Namuroise qui héberge pour la deuxième fois à l’occasion du festival Namur en mai. "Quand j’ai eu mon appartement à Namur, c’était aussi l’envie de pouvoir accueillir de temps en temps, que ce soit des coachsurfeurs, ou des artistes pendant Namur en mai, et c’est une chouette expérience de rencontrer des personnes qui viennent d’ailleurs, et le milieu artistique est aussi un milieu que j’apprécie".



Agostina n’est pas la seule artiste à bénéficier de l’hospitalité de Lisa. La jeune femme organise des concerts et héberge régulièrement des musiciens dans son salon. Ce week-end sera la première visite d’Agostina à Namur. La contorsionniste venue d’Argentine est plus que ravie d’être accueillie par une habitante: "Pour moi c’est parfait, je suis contente de pouvoir avoir cette relation parce qu’un festival c’est toujours très dense, on n’a pas l’occasion de rencontrer les habitants des villes, donc c’est très appréciable".



Agostina pratique la contorsion depuis 10 ans sous le nom de Cronopia. Elle fait le tour du monde avec ses prestations spectaculaires et pleines d’humour. "J’ai commencé par de petites performances puis j’ai pu venir en Europe et j’ai fait plusieurs festivals. Petit à petit, mes numéros sont passés de 5 minutes à plus de 30 minutes. Et je me suis formée seule, sans aucune aide", explique-t-elle.

Le festival Namur en mai commence demain et durera jusqu'à dimanche soir. En tout 250 spectacles seront proposés par 60 compagnies différentes.