Agression au couteau sur un jeune de 16 ans à Sambreville: la police recherche cet homme

L’auteur est âgé entre 45 et 50 ans. Il mesure environ 1m80 et est de corpulence normale. Il a d’épais sourcils, une moustache et une barbe naissante.

Au moment des faits, il portait un pantalon en jeans bleu troué et une veste foncée. Cette personne est d’allure négligée.

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu