Agression des gérants d'un restaurant à Philippeville: quatre personnes interpellées

Quatre individus ont été interpellés et placés sous mandat d'arrêt pour un vol avec violence commis le 13 juillet dernier dans un restaurant de Philippeville, indique la zone de police Hermeuton et Heure.

Les deux gérants avaient été agressés aux petites heures par deux individus déguisés et armés d'un taser et d'une faucille alors qu'ils quittaient leur établissement.

Le dossier a été mis à l'instruction par le parquet de Namur et l'enquête confiée au Service d'enquêtes et de recherches (SER). Les nombreux devoirs d'enquêtes réalisés ont finalement mené à l'identification de quatre suspects.

"Des perquisitions ont été réalisées et de l'argent a été saisi, tout comme un véhicule utilisé lors du vol. Vu le caractère dangereux de l'un suspect, le SER a bénéficié de l'appui du Groupe d'intervention spécialisé de la police locale de Namur lors d'une interpellation", a précisé la zone de police Hermeuton et Heure. Les quatre personnes sont en aveux des faits et ont été placées sous mandat d'arrêt. Divers devoirs d'enquête doivent encore être effectués.