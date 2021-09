Aide financière de la Wallonie pour les sinistrés : "Il faut voir encore sous quelle forme on va être indemnisé !"

Alors qu'hier le gouvernement wallon a annoncé son plan pour venir, financièrement, en aide aux Belges impactés par ces inondations, saviez-vous que les montants versés par les assureurs sont plafonnés ? Le gouvernement wallon a donc annoncé qu'il allait compléter cette indemnisation des assureurs à hauteur de 100% pour les sinistrés assurés et à hauteur de 50% pour les non-assurés.

Le rez-de-chaussée de Christian a été totalement dévasté par les inondations. Comme les autres assurés il pouvait s'attendre à une indemnisation de sa compagnie à hauteur d'environ 38%. Le gouvernement wallon annonce compléter cette intervention pour atteindre les 100% des dégâts estimés.



Mais l'habitant de Rochefort demeure prudent. "Quand Monsieur Di Rupo, pour le gouvernement wallon, dit que pour les sinistrés, ce sera 100%, je voudrai savoir 100% de quoi ?" s'interroge l'homme. "Qui détermine 100% ? L'entrepreneur ? Les experts ? Les contres-experts ? En attendant, nous on est marrons !"



Sur le principe Christine se félicite de la décision intervenue hier. Mais elle craint que le taux de vétusté hausse les estimations. "Hier la nouvelle était bonne mais il faut voir sous quelle forme on va être indemnisé, et quand."



"Si c'est une assurance qui estime bien souvent on a un petit peu moins, si c'est le contre-expert souvent on a un petit peu plus" explique Nicolas, entrepreneur. "L'un dans l'autre, à mon avis, on a moyen de s'y retrouver."



La maison de Luc, quant à elle, n'était pas assurée. Sur décision du gouvernement wallon, il percevra finalement 50% du montant des dégâts, avec un plafond de 80.000 euros. "C'est un soulagement oui." admet Luc.



Mais du côté de Christian, on s'interroge. "Moi, j'ai 43 ans de mariage, on paie depuis le début et on essaie de nous mettre un bâton dans chaque roue, et le non-assuré, lui est à 80.000 tout de suite. Cherchez l'erreur !"



Au total, la Wallonie devrait débourser 990 millions d'euros pour l'indemnisation des sinistrés, contre 613 millions venant des assureurs.