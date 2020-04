Andenne: un individu agresse sa compagne, se barricade et tente de s'en prendre à la police

Un homme a tenté d'asséner des coups de couteau à sa compagne samedi en fin de journée à Namêche (Andenne), indique le parquet de Namur. Il s'en est ensuite violemment pris à la police lorsqu'elle est intervenue.

L'individu était sous influence. Les enquêteurs le soupçonnent d'avoir mélangé alcool et médicaments. Après avoir été agressée, sa compagne s'est réfugiée chez des voisins et a appelé les secours. A l'arrivée des policiers, l'homme s'était barricadé dans son habitation. Il a ensuite tenté de leur porter des coups et a craché en leur direction. Une fois embarqué, il a continué à se rebeller à coups de crachats et d'insultes, avant d'être privé de liberté.

Le dossier devrait être mis à l'instruction.