Le coronavirus en Belgique impacte fortement l'ensemble des activités. Dans ce contexte au ralenti, les commerçants andennais envoient un message aux habitants de la commune et espèrent retrouver un rythme normal après la crise sanitaire.

"Ne vous ruez pas sur internet pour y faire des achats que vous auriez fait chez nous. Attendez-nous, car ensemble nous vaincrons. Et ce jour-là plus que jamais, nous aurons besoin de vous" lance des commerçants andennais dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. L'appel a touché son public, plus de 320 internautes ont aimé cette publication. "Nous ne risquons pas de vous oublier" assure l'une d'entre eux.

