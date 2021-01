Anhée, l'exception corona: 10 commerces créés malgré la crise

Malgré le contexte sanitaire, 10 commerces ont ouvert l’an dernier dans la commune d’Anhée en province de Namur. Soit le double des années précédentes. Une boulangerie, une épicerie de produits locaux, une société de titres services, un traiteur italien ou même un opticien. Située entre Profondeville et Dinant, la commune d’Anhée profite d’une bonne situation géographique. Le parking y est aisé. Et la place communale a été complètement rénovée et un marché du terroir a été créé et d'autres animations ont été proposées, ce qui attire de nouveaux commerçants.

La commune d'Anhée a le vent en poupe. es 2 plus grands villages de l'entité (Bioul et Anhée) ont vu leurs espaces commerciaux s'arracher comme des petits pains. Des gites se sont même ouverts cette année. Un engouement impressionnant que l'agence de développement local de l'entité n'avait jamais vu auparavant. Il reste, toutefois, encore des espaces commerciaux libres, il manque notamment un boucher dans la commune.

Selon l'ADL, la période de crise était aussi propice à la réflexion, à la prise de renseignements et à la planification d'un nouveau projet. C'était le moment où jamais de se lancer. Sophie Van Oudenhove est bien d'accord. Elle a ouvert un magasin d'optique le 8 décembre dernier à Bioul, suite à l'arrêt de sa précédente activité. Elle s'était lancée en 2019 dans le commerce à domicile de lunettes, notamment dans les maisons de repos. Mais, elle a dû trouver une alternative à l'arrivée du virus. C'est ainsi que Sophie a transformé l'ancienne banque du village de Bioul. Dès l'ouverture, l'activité a bien démarré. De nombreuses personnes ont franchi la porte pour des verres spéciaux permettant d'optimiser le confort devant un écran. Le télétravail étant devenu la règle.