Après un accident de la route, un homme tire plusieurs coups de feu en direction d'un immeuble à Fosses-la-Ville

A la suite d'un accident de la route sans gravité survenu dans la nuit de lundi à mardi à Fosses-la-Ville, un homme a tiré plusieurs coups de feu en direction d'un immeuble à appartements, indique jeudi le parquet de Namur.



L'accident impliquant deux véhicules n'a causé que des dégâts matériels, mais l'individu a commis un délit de fuite. L'autre conducteur, qui le connaissait, s'est alors rendu à son domicile et ils ont finalement rempli un constat à l'amiable. Pour une raison inconnue, le conducteur qui avait tenté de s'échapper s'est ensuite rendu au domicile de l'autre conducteur et a tiré à plusieurs reprises avec son arme à feu en direction de son immeuble. Interpellé et privé de liberté, l'auteur des coups de feu est accusé de tentative d'homicide.