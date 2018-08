Arrestation surprise à Jemeppe-sur-Sambre: il s'en prenait à sa compagne en pleine rue... les poches pleines de cocaïne et d'ecstasy

Un jeune homme, né en 1987, a été arrêté mardi soir pour trafic de stupéfiants à Jemeppe-sur-sambre, a indiqué mercredi le parquet de Namur.

La police est intervenue en premier lieu pour une dispute conjugale sur la voie publique. Les forces de l'ordre ont procédé à une fouille corporelle et ont découvert sur l'homme de la cocaïne, du cannabis et des pilules d'ecstasy.



Une visite domiciliaire a ensuite été organisée au cours de laquelle de la marchandise supplémentaire a été retrouvée, dont 162 pilules d'ecstasy.



Le suspect a été privé de liberté et le dossier a été mis à l'instruction.