Au marché de Noël de l’Abbaye de Mardesous, il n'y aura pas... de Père Noël: "On ne voulait pas tomber dans le commercial"

L’Abbaye de Maredsous a ouvert son marché de Noël vendredi dernier. Une soixantaine d’exposants, une patinoire, des animations… mais pas de Père Noël. Bernard Torlet, directeur du centre d'accueil de l'Abbaye de Maredsous, explique pourquoi au micro de RTL INFO.

C’est le cas depuis toujours mais cette année, pour la 8e édition, cela fait parler. Le marché de Noël de l’Abbaye de Maredsous n’accueillera pas de père Noël. "Depuis le début, c’était une volonté du père abbé de ne pas avoir une présence du Père Noël, confie Bernard Torlet, directeur du centre d’accueil de l’Abbaye de Maredsous, à notre journaliste Sarah Yernaux. Non pas dans l’esprit d’interdiction, mais dans l’esprit de dire que ce n’est pas indispensable. Nous sommes dans une abbaye où il y a une communauté religieuse. Dans cette communauté, on célèbre les fêtes chrétiennes. Donc on a pensé que dans un marché de Noël, c’était important aussi de fêter Saint Nicolas et ses valeurs. On a essayé de plutôt privilégier le côté personnages avec les rennes, le bonhomme de neige, etc. Mais je n’aime pas trop quand on pense que c’est une interdiction absolue. "Interdit", c’est négatif alors que ce n’est pas le cas ici. On voulait créer une ambiance un peu particulière."

Mais pourquoi ne pas proposer la présence du Père Noël ? Celui-ci serait "trop commercial". "Je ne connais pas tout à fait l’histoire du Père Noël et je ne suis pas un historien dans ce domaine. Je vois toujours le lien entre Coca-Cola, je pense aux camions du Père Noël. C’est fort lié, même si je n’ai aucun problème non plus avec Coca-Cola. C’est simplement se dire que c’est plutôt tomber dans le côté commercial."