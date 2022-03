Avis de recherche: Loïc a disparu à Manage ce mercredi, il pourrait actuellement se trouver en région namuroise

Diffusé à la demande du parquet de Charleroi.

Ce mercredi (2mars) vers 15 heures, Loïc Leclercq, un homme âgé de 28 ans, a quitté le centre Saint-Bernard situé à Manage. Depuis, il ne s'est plus manifesté. L’enquête a révélé qu’il pourrait se trouver dans la région namuroise.

Loïc est d’origine vietnamienne, il mesure 1m67 et est de corpulence forte. Il a les cheveux noirs coupés court et les yeux bruns. Au moment de sa disparition, il était vêtu d’un blouson foncé, d’un pantalon de training foncé et des baskets bleues. Il peut paraître confus et a besoin de soins médicaux urgents.

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via email: avisderecherche@police.belgium.eu. Vous pouvez également réagir via le numéro gratuit 0800 30 300.