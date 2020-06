Benjamin ravi de retrouver sa salle de sport à Ohey: "C'est très important d'y retourner dès le premier jour"

La Belgique entre ce 8 juin dans la troisième phase de son déconfinement, marquée par le retour des excursions dans le pays, la réouverture des cafés et restaurants, l'élargissement de la "bulle" de personnes avec qui un contact rapproché est autorisé et de nouvelles rentrées scolaires.

Les salles de sport rouvrent par ailleurs aussi ce lundi. Notre journaliste Gautier Falque était entre les haltères et les tapis de course à la salle O'smoz Fitness à Ohey, dans la province de Namur, où des mesures sanitaires très strictes sont évidemment en place. Benjamin était le premier sportif à s’être rendu dans cette salle. Il a livré à notre micro ses premières impressions. "C’était très important de reprendre dès le premier jour. Cela faisait deux mois et demi qu’on était à l’arrêt. On s’est adapté en allant s’entraîner à l’extérieur mais ça ne remplace pas une salle", a-t-il souligné. Il a dû réserver sa séance d’une heure et demi, une mesure de sécurité. "On doit s’adapter, ce sont les mesures, il faut les respecter." Les cours collectifs reprendront mercredi. Ils seront dans cette salle limités à 9 personnes.

Toujours, pour faire du sport, sachez, que les excursions, d'un ou plusieurs jours, sont à nouveau autorisées. Vous pouvez vous rendre à la mer, dans les Ardennes, ou flâner, dans les plus belles villes belges, dès ce lundi.

PHASE 3 : le rappel de tout ce qui change