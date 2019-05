Bernard vit dans une péniche sur la Meuse: "Quand il y a du courant, c'est plus compliqué" (vidéo)

Le magazine "Tout s'explique" part ce jeudi à la découverte des fleuves et rivières de nos régions. Thomas Van Hamme a rencontré un couple qui vit dans une péniche sur la Meuse.

Nos cours d'eau offrent une véritable vie parallèle. 30.000 plaisanciers traversent chaque année la Wallonie. Bernard fait partie de ceux qui vivent sur une péniche. Il a parlé de son quotidien sur la Meuse à Thomas Van Hamme. "Piloter quand le temps est très calme, tout va bien. Mais par temps un peu plus sévère, quand il y a plus de courant, c'est plus compliqué", explique Bernard.

Depuis quelques années, la multiplication des stations d'épuration a fortement amélioré la qualité de nos cours d'eau principaux. "La Meuse est devenue très propre, car il y a eu tout un plan d'épuration et de récolte de tous les égouts. Donc tous les égouts sont maintenant récoltés et épurés dans des grandes centrales", précise Bernard.

