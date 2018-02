Bientôt des bus électriques sans chauffeur à Namur?

Cette solution d'avenir pour les transports en commun plaît à la Ville de Namur qui tester le même concept que ce qui a été mis en place à Lyon.

Il y a un an et demi, la ville de Lyon mettait en place un système de minibus sans chauffeur. Les véhicules électriques, autonomes et gratuits emmènent les navetteurs des terminus vers les parcs d'entreprises. À Namur, l'idée serait de desservir des quartiers dépourvus de transports en commun.



"Il n'y a pas de chauffeur, mais il y a un accompagnateur qui est là pour aider les personnes : entre 10 et 15 personnes possibles dans la navette. C'est accessible bien entendu aux personnes à mobilité réduite. Et, c'est vraiment aller chercher dans les quartiers, sur base d'un circuit précis, et de pouvoir les déplacer, sur un kilomètre et demi dans un premier temps", a expliqué Patricia Grandchamp, échevine namuroise de la mobilité, ce matin sur Bel RTL.



La formule sera d'abord expérimentée, puis élargie si cela s'avère concluant. "C'est un test qu'on va faire à Namur pour voir si on peut l'étendre, a encore confié l'échevine à Sarah Yernaux. Ce n'est pas supprimer des lignes de bus, c'est justement offrir des connections supplémentaires pour vraiment, dans les quartiers, avoir un réel plus pour les personnes âgées et les personnes qui ont du mal à se déplacer."



Cela dit, le projet ne sera lancé que lorsque la ville recevra les subsides européens nécessaires.