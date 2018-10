Un camion a perdu une grande quantité de céréales en début d'après-midi sur l’E411, à hauteur de Champion, vers Arlon. Il a continué son chemin et les céréales sont toujours éparpillés sur toutes les bandes. Les pompiers vont devoir nettoyer à l’eau. Peu après 13h, les files commençaient et risquaient de s’allonger, le nettoyage risquant de durer un certain temps.