C'est l'un des plus importants Grand Feu de Belgique: voici comment on confectionne le bûcher à Bouge (vidéo)

C'est le jour J à Bouge dans le namurois. Le traditionnel Grand Feu y sera allumé ce soir. Ainsi que six autres feux "périphériques". Des brasiers qui seront visibles à des kilomètres à la ronde et qui symbolise la fin de l'hiver. Un événement qui attire, chaque année, beaucoup de monde et qui se prépare depuis un bon moment déjà.

Depuis près de quatre mois, les membres de confrérie royale du Grand Feu de Bouge préparent ce moment. Ils ont confectionné leur bûcher d'environ 14 mètres de haut grâce aux sapins récupérés auprès des particuliers et de la ville de Namur.

Le montage est méthodique, comme ont pu le constater nos journalistes Justine Roldan Perez, Christophe Clément, Ghislain Federspiel et Mickael Danse. Entre 7.000 et 9.000 fagots sont nécessaires pour créer le bûcher.

Ce dimanche, les derniers préparatifs sont en cours. Installation de paille au bas du bûcher pour faciliter l'allumage mais surtout le bonhomme hiver qui vit ses derniers instants prendra place au sommet. Un moment symbolique pour la confrérie...

Vers 20h, le Grand Feu de Bouge et les six autres feux "périphériques" seront allumés. Ceux qui parviendront à voir les sept brasiers seront, selon la tradition, protégés des grimaciers et des sorciers pendant un an!