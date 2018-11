Ce gérant d'un magasin d'électroménagers à Namur fait un carton sur Youtube: il vous aide à entretenir vos appareils en vidéos

"J’aimerais vous poser une question dont je connais malheureusement la réponse. Qui a déjà lu un mode d’emploi en entier? Voilà, personne…". Cette expression est tirée d’un sketch de Dany Boon dans lequel l’humoriste se moque de l’utilisation des modes d’emplois. Pour Thomas Di Felice, gérant d'un magasin d'électroménagers et de cuisines à Tamines (Sambreville), ce sketch est le déclic.

A la tête d’une enseigne familiale qui existe depuis 1986, Thomas se lance dans la création de vidéos sur Youtube. Depuis 4 ans, il y partage ses trucs et astuces pour mieux utiliser son électroménager et l'entretenir. Il donne aussi des conseils pour choisir l'appareil le plus adapté aux besoins du consommateur. Passionné par les modes d'emploi, Thomas a eu l'idée de les traduire en images de façon ludique et en version 2.0. Plus de 5.600 personnes sont abonnées à sa chaîne qui compte aujourd'hui près de 200 vidéos et plus de 2 millions de vues.





Pour conserver ses appareils plus longtemps



"On s’est dit qu’on allait faire une vidéo comme ça les gens auront l’information 24h/24 à la maison. C’est vraiment pour aider les gens à entretenir et garder plus longtemps leurs électroménagers. On parle beaucoup d’obsolescence programmée, il y a aussi une partie d’entretien basique", explique Thomas.

Objectif: permettre à ses clients de bénéficier en permanence d'une série d'informations sur leur électro-ménager. Le tout en démonstration. Facile à reproduire après à la maison.





Une vidéo par semaine



Dans ces vidéos, Thomas explique par exemple comment entretenir son frigo ou sa machine à café, comment détartrer son lave-vaisselle. Il teste aussi face caméra des appareils, explique comment les utiliser de façon optimale. "Ça prend beaucoup de temps. Il faut 3 à 4 heures pour écrire une vidéo. Ensuite, on met 1 h pour les tourner. C’est génial Youtube mais c’est partout. Donc on ne peut pas se tromper. Il faut faire attention à ce qu’on raconte donc on se renseigne beaucoup", insiste le gérant.

Une vidéo est publiée chaque samedi matin et est réalisée par un studio de production audiovisuelle.