Un homme saute dans le lac du Ry Jaune depuis le barrage pour échapper à un contrôle de police: il aurait survécu

Un homme a sauté dans le lac du Ry Jaune à Cerfontaine afin d'échapper à un contrôle de police, ce samedi après-midi. Ce dernier n'ayant a priori pas refait surface, les pompiers avaient été requis sur place pour entamer des recherches. Un témoin a finalement confirmé avoir vu le suspect regagner la berge.

Les forces de l'ordre ont tenté de contrôler un véhicule à bord duquel se trouvaient 8 personnes, ce samedi après-midi, sur le pont de Silenrieux. Sept des occupants ont pu être interpellés, mais le dernier a décidé de se soustraire au contrôle et a sauté dans le lac du Ry Jaune depuis le pont. N'ayant pas vu l'individu refaire surface, les policiers ont appelé les secours.



Les pompiers de la zone Hainaut-Est et DinaPhi se sont rendus sur les lieux avec leur matériel de plongée. Les recherches ont été entamées mais, vers 17h00, un témoin a confirmé avoir vu un homme regagner la berge à la nage et s'enfuir.