Charlotte Mouget, échevine de la transition écologique à Namur, explique un poste à lourdes responsabilités: "C'est l'enjeu du siècle"

Les 5200 élus wallons ont prêté serment lundi soir et ont pris leurs marques pour les six années à venir.

Le conseil communal de Namur s'est donc installé et pour la première fois, les femmes y sont majoritaires avec 25 sièges sur 47, contre 22 en 2012 et 18 en 2006.

Cette nouvelle législature sera ainsi notamment le baptême du feu pour Charlotte Mouget.

Originaire de Malonne (Namur), elle fait une entrée en matière politique à hautes responsabilités en étant garante de la transition écologique.

Un concept encore assez flou que la jeune échevine a expliqué à notre micro.





"Si on continue à vivre ainsi, on va droit dans le mur"

"Les citoyens nous ont envoyés un message très clair. Si on continue à vivre, sans remettre en question, notre manière de produire, de consommer et de se déplacer, on va droit dans le mur", affirme-t-elle. "La transition écologique est une réflexion globale qui vise à permettre d’apporter une réponse multiple à ces différents enjeux avec des actions concrètes en termes de logement, d’agriculture, d’environnement,… Bref la transition écologique, c’est mettre les conditions en place maintenant pour laisser une Terre habitable pour nos enfants et leur offrir un avenir désirable."





La transition écologique, un poste à lourdes responsabilités

"Cela ne me fait pas peur", confie d'emblée Charlotte Mouget. "Je suis une citoyenne engagée dans la transition écologique depuis très longtemps. Je suis une militante écologiste depuis plus de 20 ans. Donc, je connais les différents acteurs. J’ai hâte de travailler avec eux au quotidien ainsi qu’avec l’administration communale. On ne part pas d’une page blanche à Namur."





Un thème lui tient à cœur, l’alimentation…

"Personnellement, cela fait dix ans que j’ai décidé de m’alimenter en faisant mes courses dans des petits magasins et en privilégiant les produits bio. Cela permet aux petits commerçants locaux de pouvoir vivre et ce qui est important aussi, est de faire en sorte que les agriculteurs puissent vivre décemment en vendant leurs produits."





Au lendemain de la Marche pour le climat, l'échevine a la pression

"La transition écologique est effectivement l’enjeu du siècle. Il va falloir effectivement que les pouvoirs publics se réveillent. On est trois ans après l’accord de Paris et rien n’a encore été mis en œuvre. Le signal d’alarme de dimanche est extraordinaire", conclut-Charlotte Mouget.