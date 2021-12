Une chasse au trésor "magique" organisée au château de Gembloux: "Faire revivre la magie qu'on connaissait enfant"

Une chasse au trésor "magique" a lieu à Corroy-le-Château jusqu’au 26 décembre. Les visiteurs sont invités à résoudre une énigme dans le château, spécialement décoré et illuminé pour l’occasion.



"Nous avons décidé de faire revivre la magie qu'on connaissait enfant dans le château. On a créé le décor de Noël avec quelques acteurs à l'époque et on l'a ouvert au public. Ça a été un succès fulgurant et depuis, d'autres châteaux nous ont demandé de venir faire la même chose chez eux" explique Simon de Mérode, organisateur de l'évènement.



Pour réserver vos billets, rendez-vous sur www.magiedenoel.be.