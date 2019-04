Une chienne coincée dans les égouts à Mettet: les pompiers la sauvent après plusieurs heures d'intervention (vidéo)

Dimanche après-midi vers 15h, les pompiers de la zone Val de Sambre sont intervenus, rue Nouvelle à Mettet, dans la province de Namur. Appelés pour sauver une chienne coincée dans les conduits d’une canalisation, les services de secours ont eu besoin de plus de 5 heures d'intervention pour sauver l'animal, qui s'en sort sans égratignure.

"Le propriétaire se promenait avec son chien. À un moment, celui-ci a suivi un animal qui a pénétré dans les égouts, explique Marc Gibert, colonel des pompiers de la Zone de Secours Val de Sambre, au micro de RTL INFO. Le chien a fait tout le parcours de l'égout jusqu'à la fin. On l'entendait pleurer et crier, mais on ne savait pas exactement où il était."

A leur arrivée sur place, les pompiers se sont vite rendu compte que l'opération allait être compliquée car ils ne savait pas où se situait "Meisje", un Springer anglais, dans les égouts. "On a constaté que nos moyens n'étaient pas suffisants. Nous sommes un dimanche de Pâques donc ce n'est pas évident. Une entreprise est venue et avait un sondeur pour voir où se trouvait la canalisation et par où elle passait. Grâce à cela, nous avons continué à travailler. Il faut savoir aussi que la canalisation au niveau public était cassée. Nous ne pouvions donc pas y passer avec la caméra. Nous avons dû faire un trou au niveau communal et au niveau privé. Après cela, nous sommes passés avec un sondeur qui a pu voir où était la canalisation. Nous avons vu les yeux du chien dans la caméra et nous avons vu qu'il vivait encore. Au départ, on entendait le chien crier mais deux heures après, nous n'avions plus d'écho de lui. Cela laissait supposer qu'il avait perdu la vie, mais nous avons continué malgré tout."

Les pompiers ont bien fait puisqu'ils ont fini par sauver Meisje. La chienne semblait ne souffrir d'aucune blessure. Elle était heureuse de retrouver son maître.