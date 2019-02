L'homme coincé dans l'une des grottes les plus profondes du pays à Yvoir évacué: voici le récit de son sauvetage en pleine nuit

Après 11h coincé dans un trou, un spéléologue a pu être sauvé dans la nuit de samedi à dimanche. Il avait chuté dans la grotte du Trou Bernard à Yvoir. Cet homme de 63 ans était bloqué à 60 mètres de profondeur.

Le spéléologue amateur qui a fait une chute de 15 mètres dans le gouffre du Trou Bernard, situé dans la commune d'Yvoir en province de Namur, a été évacué dans la nuit de samedi à dimanche. Blessé, cet homme de 63 ans était coincé à 60 mètres de profondeur.

Après sa chute, le sexagénaire originaire du nord du pays a rapidement été rejoint dans la cavité par un médecin spéléologue qui l'a pris en charge, notamment pour éviter une hypothermie. Les secours sont restés en contact avec les deux hommes par radio.

Environ 25 personnes ont été mobilisées samedi à partir de 21h30 pour procéder à l'évacuation du blessé. Les équipes de secours ont agrandi des passages de la grotte et placé des cordages spécifiques pour permettre le transport de la civière.





"Les sorties sont légèrement étroites et difficiles"

"Cela a été long et assez difficile, mais on est habitué à ce type d'exercices. La victime était tout à fait consciente et volontaire. Elle a beaucoup participé à la remontée", a expliqué sur place Joël Fontenelle, président de l'union belge des spéléologues, au micro de Sébastien Prophète. "C'est compliqué car ce n'est pas très large, c'est assez étroit. Il y a quelques puits assez techniques à remonter. Les sorties sont légèrement étroites et difficiles. Il y a qu'une seule personne qui peut passer à la fois. C'est ce qui rend le gouffre un peu plus technique et un plus difficile d'accès. En plus, avec une civière, ça n'arrange pas les choses", a-t-il ajouté.

Après avoir été coincé 11h, le spéléologue amateur a pu être sauvé vers minuit trente. Les derniers sauveteurs sont quant à eux remontés à la surface vers 01h15 mettant fin à l'intervention.



Ses jours ne sont pas menacés

La victime présente plusieurs fractures, mais est consciente et hors de danger. Une fois extrait de la grotte en civière, le blessé a été pris en charge par le SMUR et transporté à la clinique universitaire de Mont-Godinne.

"Il y a toujours une inquiétude qui s'installe, et c'est principalement au moment où la victime attend les secours. Une fois que la victime se sent prise en charge, surtout par un médecin, alors elle est en général beaucoup plus souple. Elle a confiance et elle sait qu'elle va sortir", a également expliqué Benoît Lebeau, président de Spéléo-Secours, organisme spécialiste du sauvetage en milieu souterrain en Belgique.

Le Trou Bernard est l'une des grottes les plus profondes de Belgique.