Ciney: des faux agents d'Electrabel commettent un vol avec violence

Un vol avec violence a été commis lundi en fin de matinée dans une habitation de Ciney. Les deux auteurs se sont faits passer pour des agents d'Electrabel, a indiqué le parquet de Namur. L'occupante des lieux, née en 1981, a laissés entrer les deux faux agents chez elle pour un relevé de compteur. Une fois à l'intérieur, ils lui ont réclamé les clés de sa voiture ainsi que de l'argent. Elle n'était pas en possession des clés et a par ailleurs refusé de leur donner du liquide. "Elle a alors été frappée à l'aide d'une bombe-flash et a également reçu un coup de poing au ventre. Elle est légèrement blessée et très choquée", a précisé le parquet de Namur. Les auteurs ont, eux, finalement trouvé un peu d'argent et des bijoux à l'étage. Une enquête est ouverte pour retrouver ces deux individus.