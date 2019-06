Collision en chaîne impliquant deux voitures et un motard à Houyet: un blessé grave

Une collision en chaîne impliquant deux voitures et un motard a fait un blessé grave, vendredi soir vers 18h00 rue Bois des Tailles à Hérock (Houyet), a-t-on appris samedi de source judiciaire.



Une des voitures impliquée a viré à gauche dans une longue ligne droite, obligeant les deux voitures qui la suivaient, occupées par des Néerlandais et des Français, à freiner. Un motard qui les suivait n'a pu éviter la collision et a percuté le dernier véhicule, qui a été projeté sur le second. Le choc a été violent pour le motard, dont les jours sont en danger.

"Il s'agit d'un habitant de Bièvre âgé d'une cinquantaine d'année. Un expert a été envoyé sur place. L'accident serait dû à une faute de distraction car le motard ne roulait pas trop vite mais il semble ne pas avoir freiné", a indiqué le parquet de Namur.