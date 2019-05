Un homme né en 1987 a perdu la vie samedi apres-midi vers 14h à la suite d'un accident de la route qui s'est produit à Celles (Houyet), a indiqué le parquet de Namur. Pour une raison encore inconnue, le conducteur en cause, seul à bord de son véhicule, a dévié de sa trajectoire et est entré en collision frontale avec un pick-up. Dans ce second véhicule, deux blessés graves sont à déplorer, dont une fillette. Un expert a été dépêché sur place par le parquet de Namur.