Collision frontale à Beauraing: le bébé de quatre mois est décédé

Le bébé de quatre mois qui avait été grièvement blessé samedi après-midi dans un accident de la route a succombé à ses blessures, ont indiqué mardi le bourgmestre de Gedinne, Vincent Massinon, et le parquet de Namur.

Une collision frontale a eu lieu samedi après-midi sur la N40 entre Beauraing et Pondrome. Une mère et son bébé avaient été grièvement blessés. Si la mère se porte mieux, le bambin est décédé, ont annoncé le bourgmestre et le parquet de Namur. L'accident s'est produit lorsque la mère de famille a voulu éviter la voiture qui la précédait et qui venait d'effectuer un freinage sec, apparemment car un véhicule de police entravait partiellement la route. "Il y avait effectivement une voiture de police arrêtée, avec les quatre feux clignotants activés, à cause de la présence de quads dans les parages. Mais on ignore si cela a un lien avec l'accident. Une expertise est en cours", a précisé le parquet de Namur. L'automobiliste n'a pu éviter le véhicule devant elle. Elle a ensuite été projetée sur l'autre bande de circulation, au moment où une autre voiture arrivait.