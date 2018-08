Collision frontale à Couvin: deux blessés dont un grave

Une personne a été grièvement blessée et une autre plus légèrement, jeudi soir vers 20h00, dans un accident de la route qui s'est produit à Couvin, a indiqué le parquet de Namur.



Deux véhicules sont entrés en collision frontale. "D'après les premières constatations, l'un des véhicules aurait dévié de sa trajectoire et s'est retrouvé nez-à-nez avec l'autre", a précisé le parquet de Namur. Un expert automobile a néanmoins été envoyé sur place pour déterminer les circonstances exactes de l'accident.