Comme Emeline, les Namurois peuvent jeter plus de déchets dans les PMC... et le bilan est positif

Dès l'an prochain, les sacs PMC vont être élargis. En plus des bouteilles en plastique, des emballages métalliques et des cartons et boissons, on pourra désormais aussi y mettre tous les emballages en plastique. Un changement déjà effectué il y a un an en province de Namur… et le bilan est très positif.

"Ce que je mettais et que je mets toujours, ce sont les tetrapak et les boites de conserve. Mais du coup, ce que je peux rajouter maintenant, c'est tout ce qui est sacs de chips, sachets de papier toilette…" Il y a un an, Emeline a vu une réelle différence dans ses poubelles. Aujourd'hui, le sac qu'elle sort le plus souvent, c'est le bleu. "C'est un plus et c'est plus facile parce que je peux mettre beaucoup plus de choses dedans. Je dois donc moins me casser la tête avec le fait de savoir si ça va ou pas. La poubelle jaune, je la remplis aussi moins rapidement et du coup, ça fait une économie au niveau des sacs. Au niveau monétaire, c'est vachement plus pratique parce que je fais des économies."

Emeline n'est pas la seule Namuroise à avoir changé sa façon de trier. Les résultats sont positifs dans toute la Province. "Aujourd'hui, en termes de quantité de PMC qui sont collectés, on est à plus de 43% de déchets PMC alors qu'on se fixait un objectif d'augmenter de 50% dans les deux ans. Donc après un an, le résultat est extrêmement positif", affirme Ingrid Bertrand, porte-parole de l'intercommunale BEP Environnement.

Faciliter le tri

L'objectif de ce sac PMC élargi, c'est de recycler plus de plastique, mais aussi de faciliter le tri et de diminuer les erreurs. Car désormais, tous les emballages en plastique peuvent y être jetés. "Un des gros problèmes par le passé, c'étaient les erreurs de tri, donc il y avait pas mal de résidus dans les sacs, environ 18%, ce qui est quand même important. Et puis, il y avait des sacs qui n'étaient pas repris parce que les ouvriers de la collecte se rendaient compte qu'ils n'étaient pas conformes. Aujourd'hui, les erreurs de tri sont effectivement moins importantes."

Ces nouveaux sacs PMC devraient aussi arriver à Bruxelles dès le début de l'année prochaine et fin 2021 dans toute la Wallonie.

