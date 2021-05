Comme Sabrina et sa famille, de nombreux Belges sont en bord de Meuse pour ce long week-end: "Ça donne des idées de vacances"

Certains Belges ont choisi de profiter de ce long week-end en bord de Meuse. Ce jeudi, c'est le premier jour férié depuis la réouverture des terrasses. Il régnait ce midi comme un air de vacances, même si le soleil n'était pas forcément de la partie. À Dinant, cela n'a pas refroidi les ardeurs des touristes belges.

Grégory, sa femme et ses enfants ont choisi ce jeudi matin de faire du bateau. De quoi ravir les petits. "Ils étaient contents et excités quand on leur a dit qu'on allait faire une balade en bateau", confie le papa. Une balade que vont faire aussi Robin et Louis, fils de Jean-Pierre. Mais ici, c'est ce dernier le capitaine. "Je pense que c'est une première avec eux. On a déjà fait du bateau électrique ?", demande le papa. "Oui, répondent les enfants. La dernière fois, j'avais été dans toutes les bouées quand il fallait les contourner", plaisante l'un d'entre eux.

Ramener un goût de vacances à quelques kilomètres de chez soi, c'est aussi le choix qu'a fait une autre famille. Enfants, petits-enfants, chiens… hors de question de laisser qui que ce soit. "Le week-end de l'Ascension, on loue quelque chose et on part avec toute la famille. Maintenant, on a dû s'adapter donc on fait quatre jours d'excursion en Belgique, du matin au soir avec toute la famille."

"Il fait tout de même très froid"

Après plusieurs mois moroses, les bords de Meuse retrouvent leurs couleurs et leurs sensations d'été. Les touristes reviennent peu à peu pour ce week-end. "Pour la saison, il fait tout de même très froid, explique Luc Coening, gérant d'une location de bateaux. On a moins de monde que l'année passée. On avait ouvert le 21 mai mais on avait du soleil et les températures étaient beaucoup plus élevées que maintenant."

Et s'ils ne trouvent pas leur bonheur sur l'eau, certains préfèrent profiter des terrasses fraichement rouvertes. Sabrina et sa famille sont de passage à Dinant. Une halte pour un bon petit-déjeuner avant d'arriver aux Lacs de l'eau d'heure. "Ça donne vraiment des idées de vacances. Ce matin, quand on est parti, on a mis des valises, même si c'est pour 4 jours… C'était vraiment retrouver cette sensation de partir en vacances."

La ville devrait profiter de cet engouement touristique au moins jusqu'à la fin du week-end.