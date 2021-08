Comment éviter de nouvelles inondations dramatiques ? La Ville de Floreffe décide de faire appel à ses habitants

La commune de Floreffe lance un appel à ses habitants afin de dresser un recensement des dégâts subis par les habitants suite aux inondations. L'objectif est de réaménager la commune à long terme pour éviter de nouveaux drames.

Début juin à Floreffe, des torrents de boue ont terminé leur course dans les maisons en contre bas. Des ruisseaux ont débordé pour envahir les rues. Sinistré à deux reprises depuis le printemps, Richard réclame la construction d’un bassin d’orages. "Quand l’orage commence, le gros de l’orage va passer d’abord dans le bassin d’orages et on aura un petit débordement s’il dure très longtemps sur la fin mais qui ne va pas inonder tout le monde. C’est ça qui est important, ne pas inonder le village. Ici il a été jusqu’à la place de Floreffe, c’est énorme", souligne le riverain.

Comme Richard, des dizaines d’habitants de Floreffe ont déjà répondu au recensement des dégâts organisé par la commune. Déposé dans 3.600 boîtes aux lettres, le document permet de signaler les problèmes et de formuler des suggestions.

"L’objectif c’est de connaître au mieux la situation dans les différents quartiers parce que ce sont les habitants sont eux-mêmes témoins de ce qui s’est passé ou des problèmes qui peuvent se poser. Bien sûr nous allons croiser cela avec les données d’intervention des services de secours et du service des travaux pour avoir une cartographie fine de la situation au niveau de la commune", explique Albert Mabille, bourgmestre de Floreffe.

Cette cartographie aidera la commune à fixer les priorités en matière de travaux pour les prochains mois et les années à venir. Des changements d’orientation urbanistique pourrait notamment découler de ce travail. Les habitants ont jusqu’au 15 août pour se prononcer.