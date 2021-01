Onhaye: débarrassez-vous de votre sapin de Noël en le donnant à manger aux chèvres

La chèvrerie "Les Chèvres d'en bas", à Sommière (Onhaye) a reçu près de 200 sapins après un appel lancé il y a 15 jours sur les réseaux sociaux. Le succès a été tel qu'elle a même dû en refuser des centaines d'autres.

Riches en vitamines et oligo-éléments, les sapins sont une vraie friandise pour les chèvres et un recyclage original pour les conifères qui finissent généralement brûlés ou broyés. Les 24 chèvres de cet élevage en raffolent et en dévorent 4 à 6 par jour.

Simon Heylens et sa compagne ont démarré l'élevage il y a 2 ans. Pour les sapins, ils se sont inspirés de chevriers français.

La seule condition pour que les sapins puissent être consommés par les chèvres: que les conifères soient dépourvus de pesticides ou de produits chimiques tels que de la fausse neige.