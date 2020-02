Arrestation de plusieurs suspects dans le cadre de trafic de stupéfiants à Namur

Le jeudi 30/01/2020, une enquête menée par le Service Enquêtes & Recherches (SER) de la Zone de Police Namur Capitale depuis plusieurs mois a connu son épilogue par l’interpellation de 5 personnes résidant sur le territoire de Namur et par la saisie de plus de 200gr de cocaïne, rapporte le parquet de Namur. Les cinq suspects ont été déférés chez un Juge d’instruction qui les a tous placés sous mandat d’arrêt.

Depuis le début du mois de janvier 2020, ce sont 16 personnes qui ont été interpellées et privées de liberté par le S.E.R. de la Zone de Police Namur Capitale dans le cadre de divers trafics de stupéfiants sur Namur et 10 mandats d’arrêt ont été délivrés.

Comme l’ont rappelé le Bourgmestre et le Chef de Corps vendredi dernier lors de la réception des vœux de la zone de Police, la lutte contre le trafic de stupéfiants est et reste une priorité pour les divers services de la Zone de Police ainsi que pour ses autorités judiciaire et administrative.