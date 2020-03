Confinement en Belgique: cette famille d'Andenne chante tous les soirs sur le mur de son jardin pour "renforcer les liens à distance" (vidéo)

Le coronavirus en Belgique a obligé les autorités à prendre des mesures drastiques. Depuis quelques jours les Belges doivent organiser leur quotidien à domicile en respectant un confinement général. Dans cette situation parfois difficile à vivre pour certains, d'autres font preuves d'initiatives pour remonter le moral de leurs voisins et de tout un quartier. Une famille habitant à Andenne en province de Namur grimpe chaque soir sur le mur de son jardin afin de proposer une chanson à tout le voisinage.

Une "initiative pour soutenir le personnel soignant, mais aussi toutes les autres personnes qui continuent à travailler et aussi pour renforcer les liens (à distance) dans le quartier", nous confie Virginie via notre bouton orange Alertez-nous. Les initiatives se multiplient pour saluer le travail de ceux qui se battent pour lutter contre l'épidémie de Coronavirus, malgré le confinement. Tous les soirs, les quatre enfants de Virginie âgés de 10 à 15 ans ainsi que son mari, se produisent lors d'un petit concert, tous perchés sur le mur du jardin familial à Andenne.

Leïla à la flûte, Sylvain à l'accordéon, Flora à la guitare, Maëlys au violon et Boris, leur père, à la guitare entonnent chaque soir pour l'enchantement des voisins dans le quartier la "Petite Gayolle". "Une chanson qui n'a pas été choisie par hasard", assure Virginie.

La famille a décidé de reprendre cette chanson populaire wallonne suffisamment connue pour être suivie par les voisins. "En cette période de confinement, ou trouvait ça symbolique". "Il faut se serrer les coudes malgré la distance réglementaire d'un mètre 50 (oui, il faut de sacrés coudes pour faire ça)", ironise l'Andennaise.

La fratrie a même inventé un couplet supplémentaire, voici les paroles :

Refrain

Elle me l'avait toudi promis

Une belle petite gayole, une belle petite gayole

Elle me l'avait toudi promis

Une belle petite gayole pour mettre en' canari

Youplala, youplala, youplala lalère,

Youplala, youplala, youplala lala

Couplet

Quand l'canari saura t'canter

Il ira vîr les filles, il ira vîr les filles

Quand l'canari saura canter

Il ira vîr les filles pour leur apprind’ à danser

Extra (sur l’air du refrain)

Quand l’corona ne s’ra plus là

Enfin on sortira, enfin on sortira,

Quand l’corona ne s’ra plus là

Enfin on sortira et on s’embrassera