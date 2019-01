Connaissez-vous cet homme? Il a été retrouvé amnésique à Viroinval

Avis de recherche diffusé à la demande du Parquet de Namur - division Dinant

Les enquêteurs cherchent à identifier cet homme âgé entre 40 et 50 ans. Le vendredi 18 janvier 2019, il a été retrouvé à Oloy-sur-Viroi (Viroinval) et ne se souvient plus de son identité. Il est de corpulence normale et mesure 1m60. Il a les cheveux mi-longs et grisonnants et une barbe. Il a deux tatouages sur les bras, un tatouage représentant une étoile sur la cuisse droite et un tatouage représentant un tête de mort sur l’épaule droite. Il pourrait être de nationalité française.





La police de la zone des Trois Vallées était à la base intervenue pour une personne sans domicile fixe, vu les conditions climatiques de ces derniers jours. "Ce monsieur ne sait pas dire comment il s'appelle. Il tenait des propos plus qu'incohérents et n'avait aucun papier sur lui, ni à proximité de là où il se trouvait. L'enquête de voisinage s'est révélée négative", précise la commissaire Virginie Wuilmart.



En attendant son identification, l'homme a été pris en charge à l'hôpital de Mont-Godinne, qui a suggéré un internement au centre neuro psychiatrique Saint-Martin, à Dave (Namur).





Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email.