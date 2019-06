Contournement de Couvin: dès 17h, le passage sous la voie ferroviaire sera ouvert à la circulation

Le passage sous la voie ferroviaire qui permet de relier la N5 au tronçon de l'E420 de 4,6 km, entre Frasnes et le Ry de Rome dans le cadre du contournement autoroutier de Couvin, sera ouvert à la circulation le vendredi 7 juin en fin de journée à Frasnes-lez-Couvin (Couvin), a indiqué la Sofico, société wallonne de financement complémentaire des infrastructures.



Une nouvelle étape est donc sur le point d'être franchie dans les travaux du contournement. Dès 17 h, ce vendredi, le trafic pourra s'effectuer sous la voie ferroviaire. Une connexion par la trémie qui offre un accès direct à l'E420 depuis la N5.



"À partir de ce vendredi en fin de journée, les usagers qui circulent sur la N5 seront directement redirigés vers la trémie. Ils ne devront donc plus transiter par le rond-point que nous avons réalisé à hauteur de Frasnes. Nous appelons les usagers à la plus grande vigilance puisque le basculement du trafic va se faire en plusieurs étapes qui vont être dispersées sur l'ensemble de la journée puisque nous devrons modifier les flux de trafic pour pouvoir permettre ce passage en deux fois une bande dans la trémie. La police sera présente pour bien réguler ces flux de trafic et veiller à ce que cela se passe au mieux", a expliqué Héloïse Winandy porte-parole de la Sofico au micro d'Olivier Patzelt.



L'E420 est ouverte sur un peu plus de 4km depuis 2 ans. Ce qui a permis de libérer le centre de Couvin du passage de 200.000 camions chaque année.



La troisième phase du chantier de réalisation du contournement autoroutier de Couvin (E420) vise à construire un ouvrage d'environ 800 mètres de long dont 80 mètres de tunnel pour permettre le passage de la E420/N5 sous la voie ferroviaire. Cette trémie est, en venant de Charleroi, la porte d'entrée du contournement de Couvin en direction de la France. "Les travaux vont alors se concentrer sur la réalisation de l'autre moitié de la trémie qui devrait être ouverte dans le courant du second semestre mi-2020, avec une circulation en 2x2 bandes", a expliqué la Sofico le 4 juin.