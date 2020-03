Coronavirus à Namur: la Ville suspend l'utilisation des horodateurs

En raison de l'épidémie de Covid-19, l'usage des horodateurs est suspendu dans la capitale wallonne, a annoncé jeudi la Ville de Namur.

La décision est d'ordre sanitaire et concerne les 150 horodateurs répartis dans le centre-ville, Jambes, Salzinnes et Bouge. "Concrètement, il est impossible de nettoyer systématiquement les claviers des horodateurs après chaque encodage", a expliqué la Ville. "Nous avons dès lors pris la décision de suspendre le paiement du stationnement et ainsi éviter de transmettre le virus entre les usagers et usagères". "Cette mesure permettra aussi de se rendre au plus près des magasins et des pharmacies restés ouverts, conformément aux dernières dispositions du Conseil national de Sécurité", a-t-elle ajouté.

Le personnel qui contrôle habituellement le stationnement va être affecté à d'autres missions en matière d'aides et de prestations sociales. Parallèlement, le parking de l'hôtel de ville sera fermé tous les soirs à 20h00, au lieu de 01h00.