Coronavirus en Belgique: dépistage en mode drive-in à Jambes

Les médecins namurois ont mis en place un centre de tests en mode drive-in. À Jambes, les patients restent dans leur voiture pour être testés. Ça ne concerne que ceux qui ont une prescription de leur médecin.

Notre journaliste Mathieu Langer était en duplex de Jambes pour nous présenter le système de drive-in mis en place pour faire des tests Covid-19.



C'est un des meilleurs alliés du confinements, le test de dépistage massif. Sur un parking, le test a été a mis en place depuis midi à peu près. Concrètement, les patients remplissent un formulaire, le déposent, puis peuvent être dépistés. Cela dure à peu près une trentaine de secondes. Ce n'est pas la première fois puisque le CHR de la citadelle de Liège l'avait déjà organisé et avait connu quelques débordements.



Docteur Orion, vous ne craignez pas pour le moment de débordement, mais vous appelez vraiment au civisme de chaque patient ?



Dans cette crise, chacun doit faire preuve de responsabilité. Ici, on va demander d'abord aux patients de téléphoner à leur médecin généraliste afin d'obtenir le cas échéant un formulaire de demande. Le médecin généraliste, c'est toujours le meilleur interlocuteur, il connaît son patient, il va interroger son patient (...) Ici, sur le site, ce n'est qu'un acte technique, on ne s'occupe pas d'interroger les patients.

Chaque patient doit être muni de son attestation médicale ?



Oui, bien sûr. Pour éviter tout débordement (...), on va demander à chacun de se présenter avec un formulaire de demande.

Les tests continuent jusque quinze heures. Une cinquantaine de tests ont déjà été effectués. Tous ces patients recevront les résultats des tests via leur médecin généraliste dans les quarante-huit heures.





