Coronavirus en Belgique: le "drive-in" de dépistage de Jambes a déjà permis de tester près de 400 personnes

Près de 400 personnes suspectées d'être atteintes du Covid-19 ont été testées au centre de dépistage de Jambes, indique jeudi la garde médicale namuroise (Gamena). Sur les 62 premiers frottis réalisés lundi, cinq se sont avérés positifs.

Le "drive-in" de Jambes est situé chaussée de Liège, où est habituellement installée la garde médicale namuroise. Il a été ouvert lundi midi et est l'un des cinq centres de dépistage en cours de déploiement dans la province de Namur. Seules les personnes envoyées par un médecin généraliste du réseau Gamena peuvent s'y rendre, entre 09h00 et 15h00. D'autres y seront dirigées via le dispositif de tracing mais il est demandé de ne pas s'y rendre spontanément.

Pour effectuer le dépistage, les occupants ne quittent par leur véhicule. Après présentation des documents nécessaires, la procédure ne prend que quelques minutes. Depuis lundi, 396 personnes ont été testées avec une moyenne d'un peu plus de cent prélèvements par jour depuis mardi. Les résultats des analyses, menées par les laboratoires des hôpitaux et le réseau fédéral, sont attendus dans les deux à quatre jours. En attendant, les patients suspects reçoivent un certificat de quarantaine.





Les analyses des premiers échantillons sont assez encourageantes, puisque seuls cinq cas positifs ont été détectés sur 62 frottis réalisés. Le centre de dépistage de Jambes devrait rester en place durant plusieurs semaines, au même titre que les autres de la province. Trois ont été ouverts dans le courant de la semaine à Fosses-la-Ville, Bièvre et Rhisnes. Un cinquième sera ouvert à Dinant vendredi.

