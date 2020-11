Le roi Philippe s'est rendu vendredi à la maison de repos Foyer Sainte-Anne à Namur afin d'y rencontrer le personnel soignant ainsi que quelques résidents et leurs familles et de les soutenir durant cette nouvelle période de confinement.

Sa Majesté le Roi a été accueilli en chanson par des élèves de l'accueil extra-scolaire de Salzinnes, qui dépend de la crèche Notre-Dame. Le souverain a ensuite rencontré des membres du personnel ainsi que quelques résidents et leurs familles, dans le strict respect des mesures sanitaires. Pour sa rencontre avec les résidents et leurs familles, le Roi est d'ailleurs apparu vêtu d'un tablier médical et d'une visière. Le souverain a également participé à une réunion de travail en présence notamment de Christine Morreale, ministre wallonne de la Santé, de Denis Mathen, gouverneur de la province de Namur, ou encore de représentants de l'Agence pour une vie de qualité (Aviq).

Le Foyer Sainte-Anne compte actuellement 77 résidents et 83 membres au sein du personnel. "Nous avons essayé de renforcer le personnel au maximum. Malheureusement, ce n'est pas suffisant donc nous avons également fait appel aux bénévoles (...) et nous venons de faire appel à l'armée pour un soutien logistique", explique Mélissa Drecogna, directrice locale de la maison de repos, précisant que cette aide arrivera lundi. "Le personnel s'épuise et en plus certains tombent malades. On doit faire plus avec moins et ce n'est vraiment pas facile", poursuit-elle.

"On est autant touchés au niveau du personnel que des résidents. On essaie de faire au mieux, de maintenir la tête hors de l'eau mais on ne sait pas combien de temps on va tenir. (...) On est fortement mis à mal dans notre éthique de travail donc ce n'est pas facile au niveau humain", indique encore Mme Drecogna, précisant que des étages de la maison de repos sont actuellement isolés, touchés par des cas d'infection.

