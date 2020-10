Coronavirus en province de Namur: voici les nouvelles mesures qui s'appliquent dès ce samedi

Face à l'augmentation des cas de Covid-19 au sud du pays, les gouverneurs des cinq provinces wallonnes se sont réunis vendredi pour faire le point de la situation et envisager des mesures complémentaires pour ralentir la propagation du coronavirus. Aucun couvre-feu ne sera décrété au sud du pays, indiquent les gouverneurs. Les cafétérias de clubs sportifs devront par contre rester fermées dans toutes les provinces, sauf le Brabant wallon.

Face à la recrudescence des cas de coronavirus au sud du pays, les cinq provinces wallonnes ont été placées en niveau d'alerte 4, soit le niveau d'alerte maximal. Plusieurs mesures sont dès lors prises, ont annoncé chaque province dans des communiqués distincts. Elles entreront en vigueur demain/samedi pour une durée d'un mois.

En province de Namur (tout comme pour le Hainaut, le Luxembourg et Liège), les buvettes, cafétérias et autres débits de boissons des infrastructures sportives doivent fermer dès demain/samedi. Aucune vente et distribution de boissons ne pourra avoir lieu durant un événement sportif (en ce compris les entraînements). Les vestiaires et douches ne sont accessibles qu'aux pratiquants de l'activité sportive et aux encadrants (entraîneurs, kinés, délégués). Ils doivent être fermés 45 minutes après l'activité sportive et aucune boisson alcoolisée n'y est autorisée.