Coronavirus: le passager d'un véhicule se rebelle après le couvre-feu à Gembloux

Le passager d'un véhicule s'est rebellé lors d'un contrôle de police dans la nuit de dimanche à lundi, à Gembloux, indique le parquet de Namur.



Les faits ont eu lieu vers 00h30 sur la N4. Deux individus alcoolisés étaient à bord du véhicule et l'un d'eux fêtait son anniversaire. Lors du contrôle, la police a pointé le non-respect du couvre-feu. Le conducteur a obtempéré, mais pas le passager. Il a proféré des insultes envers les agents. Ceux-ci l'ont neutraliser par la contrainte physique. L'individu a été emmené en cellule et devait être libéré lundi matin. Il fera l'objet de poursuites pour non-respect des règles Covid, outrage et rébellion.

