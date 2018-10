"Nous ne nous attendions pas à de pareils dégâts": voici le BILAN des intempéries région par région

Les pluies abondantes tombées ces dernières heures accompagnées des fortes rafales ont causé quelques dégâts en province de Namur. Le toit des vestiaires d'un club de foot s'est envolé à Han-sur-Lesse sans faire de blessés. A Maredret dans l'entité d'Anhée, toujours dans la province de Namur, ce sont des coulées de boues qui ont dévalé les rues.

Les pluies abondantes tombées dimanche accompagnées des fortes rafales ont causé quelques dégâts. La province de Namur a été particulièrement touchée. "Mini tornade à Han-sur-Lesse. Le toit s'est envolé pendant que les joueurs étaient dans le vestiaire. Plus de peur que mal. Il n'y a pas de blessé", nous a écrit l'un de nos internautes via le bouton orange Alertez-nous. Notre alerteur a accompagné son message de ces clichés:

Plusieurs rues ont été inondées dans la ville de Namur.

A Maredret (Anhée), toujours dans la province de Namur, ce sont des coulées de boues qui ont été constatées. Philippe, l'un des habitants du village, nous a envoyé une vidéo témoignant de ces coulées.

Les pompiers de la région de Namur sont intervenus plus de 80 fois

Dans la commune de Namur, les sections les plus touchées sont Belgrade et Flawinne, a précisé Pierre Bocca, chez de corps de la zone NAGE. La commune de Profondeville n'a pas non plus été épargnée, surtout le village de Bois-de-Villers. Les pompiers sont essentiellement intervenus pour déboucher des avaloirs et pomper l'eau accumulée sur les routes.



De nombreux appels ont également été reçus pour des caves inondées, alors que certaines habitations ont vu leur toiture arrachée en partie par le vent. Dans le Val de Sambre, la commune la plus impactée est celle de Mettet, où des coulées de boue ont été constatées.



"Nous avons dû intervenir en collaboration avec le personnel responsable des voiries", a précisé Marc Gilbert, chez de corps de la zone. Les avaloirs ont également dû être ouverts afin de désengorger les routes à Vitrival, Auvelais et Tamines, où une toiture a été en partie arrachée par les rafales de vent qui ont atteint jusqu'à 80 km/h. "Nous ne nous attendions pas à de pareils dégâts. Nous avons reçu les premiers appels

vers 13h00 et nous sommes encore à pied d'oeuvre. Cependant, la situation devrait maintenant rentrer dans l'ordre", a rassuré M. Gilbert, dimanche.



Une cinquantaine d'interventions dans l'arrondissement de Liège



La météo particulièrement pluvieuse de ce dimanche a donné beaucoup de travail aux pompiers de la zone de Liège qui comptent une cinquantaine d'interventions de pompage en près de deux heures, a communiqué la zone de secours. Les pompiers de la zone de secours de Liège sont intervenus près d'une cinquantaine de fois depuis 13h30 dimanche après-midi pour des inondations. Les appels n'ont cessé de s'accumuler pour des caves ou des garages inondés suite à la météo particulièrement pluvieuse. On compte une cinquantaine d'interventions dans l'après-midi. Trois territoires ont été davantage touchés: Flémalle, Esneux et Tilff. Le calme est revenu vers 16h00.





Une dizaine d'appels pour les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est



Les pluies sont tombées dimanche en abondance sur la région de Charleroi également. Les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est n'ont toutefois reçu qu'une dizaine d'appels, essentiellement pour des caves inondées.



A Aiseau-Presles, la rue Lambot a été envahie par les eaux, a-t-on appris auprès des services de secours.



Dans la région de Charleroi, les dégâts sont limités. Selon le porte-parole de la zone de secours Hainaut-Est, une dizaine d'appels seulement sont parvenus au central téléphonique, pour des caves inondées à Jumet et Monceau-sur-Sambre, notamment. A Aiseau-Presles, la rue Lambot a été complètement envahie par les eaux de pluie qui sont montées jusqu'à mi-roue des véhicules. Les dégâts matériels sont donc limités et la situation est rapidement rentrée dans l'ordre.

Photo prise à Aiseau-Presles

D'autres dégâts liés aux intempéries sont observés dans la province du Luxembourg. Les pompiers ont eu cinquante interventions. Pour toutes les zones concernées, le calme est revenu en début de soirée. Les dégâts sont matériels. Il n'y a pas de blessé.

Photo prise à Arlon

Photo Prise sur la Route de Thibessart, Luxembourg