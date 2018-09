Coulées de boue, toits envolés: la province de Namur particulièrement touchée par les intempéries

Les pluies abondantes tombées ces dernières heures accompagnées des fortes rafales ont causé quelques dégâts en province de Namur. Le toit des vestiaires d'un club de foot s'est envolé à Han-sur-Lesse sans faire de blessés. A Maredret dans l'entité d'Anhée, toujours dans la province de Namur, ce sont des coulées de boues qui ont dévalé les rues.

Les pluies abondantes tombées ces dernières heures accompagnées des fortes rafales ont causé quelques dégâts. La province de Namur semble particulièrement touchée. "Mini tornade à Han-sur-Lesse. Le toit s'est envolé pendant que les joueurs étaient dans le vestiaire. Plus de peur que mal. Il n'y a pas de blessé", nous a écrit l'un de nos internautes via le bouton orange Alertez-nous. Notre alerteur a accompagné son message de ces clichés:

Plusieurs rues sont aussi inondées dans la ville de Namur.

A Maredret (Anhée), toujours dans la province de Namur, ce sont des coulées de boues qui ont été constatées. Philippe, l'un des habitants du village, nous a envoyé une vidéo témoignant de ces coulées.

Par ailleurs, les pompiers de la zone Dinaphi (Dinant-Philippeville) sont intervenus une cinquantaine de fois partout sur la zone, dimanche, à la suite des intempéries qui ont touché la région, a-t-on appris auprès des services de secours. "Il y a aussi quelques routes inondées, des avaloirs bouchés et quelques arbres sur les routes. Mais rien de grave comme on a déjà connu. Cela se passe partout sur la zone: à Florennes, Philippeville, Gedinne, Vresse-sur-Semois, Yvoir, etc. C'est de la routine pour nous", a commenté le porte-parole de la zone, Gilles Boonen.



Une cinquantaine d'interventions dans l'arrondissement de Liège



La météo particulièrement pluvieuse de ce dimanche a donné beaucoup de travail aux pompiers de la zone de Liège qui comptent une cinquantaine d'interventions de pompage en près de deux heures, a communiqué la zone de secours. Les pompiers de la zone de secours de Liège sont intervenus près d'une cinquantaine de fois depuis 13h30 dimanche après-midi pour des inondations. Les appels n'ont cessé de s'accumuler pour des caves ou des garages inondés suite à la météo particulièrement pluvieuse. Trois territoires ont été davantage touchés: Flémalle, Esneux et Tilff. Le calme est revenu vers 16h00.