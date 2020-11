Couper en famille le sapin qui trônera dans son salon, c'est possible à Anhée

Sélectionner et couper soi-même son sapin de Noël. C'est possible chez Sapi Grange à Anhée, en province de Namur, qui dispose de 20 hectares de culture. La famille De Wouters produit des sapins depuis 2012 et privilégie la vente directe aux consommateurs qui ont l'embarra du choix: des petits, des grands, et de 4 variétés : Nordmann, Fraséri, Pungens et Epicea. L'idée est de sensibiliser les clients à la culture du sapin. Il faut 6 à 10 ans pour en produire un.

"L’idée c’est vraiment de proposer une aventure en famille, de venir tous ensemble, de choisir son sapin dans la culture et d’essayer de trouver le plus beau, de la couper soi-même, de le transporter, de le mettre en filet et puis de le ramener chez soi pour pouvoir le décorer", explique Anne-Sophie Wouters.

Pour les moins courageux, il y a toujours la possibilité d’en acheter un déjà coupé et emballé dans la cour de la ferme.

Les sapins mesurent entre 80 cm et 3m80. Prix : de 12 à 60 euros. Pas besoin de rendez-vous, le site est accessible du mercredi au dimanche de 10 à 16h.