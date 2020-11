Couper en famille le sapin qui trônera dans son salon, c'est possible à Anhée

Sélectionner et couper soi-même son sapin de Noël. C'est possible chez Sapi Grange à Anhée, qui dispose de 20 hectares de culture. La famille De Wouters produit des sapins depuis 2012 et privilégie la vente directe aux consommateurs qui ont l'embarra du choix : des petits, des grands, et de 4 variétés : Nordmann, Fraséri, Pungens et Epicea. L'idée est de sensibiliser les clients à la culture du sapin. Il faut 6 à 10 ans pour en produire un.

Les sapins mesurent entre 80 cm et 3m80. Prix : de 12 à 60 euros. Pas besoin de rendez-vous, le site est accessible du mercredi au dimanche de 10 à 16h.