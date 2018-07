D'importantes files sur la E411 près de Namur: un accident provoque des ralentissements

D’importantes files sont observées sur la E411 dans la province de Namur en direction du Luxembourg. Vous êtes nombreux à nous le signaler via la page Alertez-nous. Un accident entre deux voitures serait à l’origine de ces ralentissements. Les pare-chocs des deux véhicules se seraient percutés.

Le tronçon est en travaux depuis plusieurs semaines, réduisant les bandes par endroits, ce qui ne facilite pas la fluidité du trafic. Résultat, la circulation est quasiment à l’arrêt entre Daussoulx et Wierde. Patience et prudence sont donc de mise si vous circulez dans ce secteur ce lundi en fin d'après-midi.