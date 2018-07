Dans les coulisses des Lacs de l'Eau d'Heure: "C'est toute une organisation qui rend le lieu accueillant"

Cet été, BEL RTL vous emmène à la rencontre de ceux qui vous font passer de bonnes vacances. Place cette semaine aux Lacs de l'Eau d'Heure. Aujourd'hui, Céline Praile nous emmène à la rencontre de Alain Ghysels, collaborateur au service technique.

Les coulisses de l’été nous emmènent cette semaine aux Lacs de l'Eau d'Heure. Plus de 300 équivalents temps plein s’activent pour gérer le site et l’ensemble des activités. Durant la période estivale, ce sont plus de 300 000 touristes qui passent une journée ou plus au Lacs. Aujourd’hui, Céline Praile a rencontré Alain Ghysels, un collaborateur au service technique.

L'homme de 46 ans occupe ce poste depuis plus de deux ans. "C'est l'organisation du travail de gestion des espaces verts en général. Donc si on prend l'exemple des espaces et des lieux publics qui se doivent accueillants... Eh bien, c'est la taille des haies qui se fait à certains moments de l'année, c'est la tonte qui se fait aussi à certains moments... Tout en considérant que ces espaces sont occupés par des touristes qui logent sur place. Donc c'est toute une organisation qui rend le lieu accueillant, mais également silencieux à 6 h du matin lorsque nos hommes travaillent", explique Alain Ghysels.

Ce dernier est à la tête d'une équipe d'une dizaine d'hommes. Il est donc souvent sollicité. L'homme de 46 ans entretient aussi les 100 kilomètres de balade tracés sur le site. "Ca consiste à veiller à ce que la promenade est en bon ordre. C'est-à-dire que les balises sont placées aux bons endroits et qu'elles n'ont pas disparu, mais aussi que cette balade soit praticable, qu'un arbre ne soit pas tombé. Il faut entretenir certaines passerelles dont certains morceaux de bois se seraient "envolés", ou encore élaguer un arbre", ajoute l'homme.