Dans les coulisses du Domaine de Chevetogne: "C'est notre quotidien, la surveillance du domaine et l'intervention sur le terrain"

Cet été, Bel RTL vous emmène à la rencontre de ceux qui vous font passer de bonnes vacances. Cette semaine, on vous emmène au domaine de Chevetogne en province de Namur. 550 hectares de parcs, forêts, de plans d'eau et de plaines de jeux qu'il faut surveiller en permanence. C'est la mission de Julien, il est garde et concierge sur le domaine depuis 8 ans.

Tous les jours, il arpente les allées du grand domaine. Ces rondes permanentes, c'est l'essentiel de son travail. "C'est notre quotidien, la surveillance du domaine et l'intervention sur le terrain", a-t-il expliqué.

Chaque matin, Julien vérifie les accès du parc, comme la propreté du site. La distribution de courrier fait aussi partie de ses attributions. "On s'occupe aussi des hébergements, tout ce qui est entrée et sortie lors de réservation. On s'occupe aussi du caravaning: panne de courant, WC ou douche bouché. C'est vraiment du travail polyvalent".

Il doit également venir en aide aux saisonniers quand il leur manque du matériel. Ils sont quatre gardes à se relayer sur le site, mais Julien loge sur place avec sa femme, également employée à Chevetogne. "C'est un magnifique avantage, on n'a plus de trajet, on évite une heure de route par jour, c'est beaucoup plus relax". Sa maison est située en plein bois, la quiétude est parfaite, mais il y a de la visite tous les jours. "On n'est jamais seul, en fait !".

Les 100 km de chemins et sentiers, il les parcoure avec son véhicule spécial. C'est parfois dans la zone des BBQ que la situation est plus tendue, mais "les débordements sont très rares".

Pour Julien, quoi qu'il en soit, le domaine, "c'est le paradis tous les jours".